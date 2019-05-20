وثيقة.. شبهات فساد تلاحق عمل المصرف العراقيّ للتجارة (TBI)

2019/05/20 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مركز العراق للتنمية القانونيّة (ICLD)، اليوم الاثنين، عن عددٍ من شبهات الفساد التي طالت عمل المصرف العراقيّ للتجارة (TBI) خلال السنوات السابقة

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