وفد فنلندي يزور موقع جريمة سبايكر

2019/05/20 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..زار وفد فنلندي موقع جريمة سبايكر في مجمع القصور الرئاسية في تكريت بالتنسيق مع الحشد الشعبي للاطلاع على حجم الجريمة والمساعدة بالتحقيقات.وقال مدير قسم المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ضرغام كامل عبد المجيد في بيان نقله إعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، ان “وفدا فنلنديا اجرى زيارة اليوم الى تكريت حيث جاء عن طريق […]

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