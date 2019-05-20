2019/05/20 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة العمل في مشروع جسر الكارضية والطريق الحولي في محافظة واسط , عن طريق دائرة الطرق والجسور احدى تشكيلات الوزارة وبنسبة انجاز بلغت 75 % .

وذكر المركز الاعلامي ان مشروع جسر الكارضية البالغ طوله 20 كم يتضمن 3 مجسرات ( مجسر العمارة , مجسر بدرة , مجسر بغداد) حيث يربط طريق ( بغداد – كوت ) بطريق ( كوت – ميسان ) و( كوت - ناصرية ) , مبيناً ان العمل في المشروع شمل الاعمال الترابيه و اعمال الحصى الخابط و اعمال البرايم كوت وفرش طبقات الاسفلت الرابطة ل14 كيلو مترا من الطريق مع تأهيل الاكتاف الترابية وتأهيل اعمال الحصى الخابط واعمال انشاء المجسرات الثلاث.

يذكر ان المشروع يعد من المشاريع الستراتيجية المهمة ومن ضمن خطة الوزارة لانشاء الطرق الحولية للمحافظات لغرض تحويل سير المركبات والشاحنات خارج مراكز المحافظات وسيحول هذا الطريق مسار المركبات من بغداد الى ميسان والبصرة وذي قار وبالعكس خارج مركز محافظة واسط .

الى ذلك، تواصل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة اعمال تنفيذ طريق المرور السريع ط/6 في محافظة الديوانية, عن طريق شركة اشور العامة احدى تشكيلات الوزارة .

وذكر المركز الاعلامي للوزارة انه تم انجاز طبقتي الاساس القيري لكامل طريق المرور السريع ط/6 من كم (47 _ 95) ومن كم (144_ 120) والممر الايمن منجز بالكامل من محافظة الديوانية لغايه تقاطع البطحاء.

واوضح المركز الاعلامي انه ستتم المباشرة عن قريب بأعمال الطبقة الرابطة بسمك 8سم حيث تم انجاز كمية 33231 م3 حصى خابط صنف C وكمية 51984 م3 حصى خابط صنف A واعمال دفن ترابية بكمية 17159 م3 واعمال ترابية للاكتاف بكمية 76997 م3 , بالاضافة الى اعمال الاسفلت الاساس القيري لطبقة اولى بمساحة 284312 م2 والطبقة الثانية 288887 م2

وتم انجاز اعمال الحصى الخابط صنف C لمقتربات المجسر الفوقاني وبكمية 885 م3.

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