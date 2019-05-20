2019/05/20 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت ادارة مطار مانشستر البريطاني، الاثنين، حل مشكلة في إمدادات الوقود بالمطار نجمت عن عطل كهربائي، وتسببت في تأجيل وإلغاء رحلات، الأحد.وذكرت الادارة في بيان على حساب المطار بموقع تويتر انه “تمكن المهندسون من حل مشكلة الطاقة الكهربائية التي أثرت على إمدادات الوقود”،.وأضافت الادارة أن غالبية رحلات الطيران ستجري في مواعيدها اليوم، مشيرة إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تعطل مطار مانشستر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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