بالوثيقة.. مركز قانوني يكشف عن شبهات الفساد في عمل المصرف العراقيّ للتجارة

2019/05/20 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD، الأثنين، عن عددٍ من شبهات الفساد التي طالت عمل المصرف العراقيّ للتجارة (TBI) خلال السنوات السابقة من عمله.وكشف المركز في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، عن “أربع نقاطٍ، خالفَ المصرفُ فيها الضوابط والتعليمات المنصوص عليها؛ حيث منح قروضاً لشركاتٍ ورجال أعمالٍ من دون ضماناتٍ لها، كما قَبِل […]

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