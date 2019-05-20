المباشرة برفع سيطرة البوابة في الكاظمية

2019/05/20 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، المباشرة برفع سيطرة البوابة في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة.

وقالت الأمانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “بعد استحصال الموافقات الأمنية باشرت برفع السيطرة الأمنية المنصوبة تحت بوابة بغداد الشمالية ضمن مدينة الكاظمية المقدسة”.

وأوضح البيان، ان “العملية تضمنت رفع الكتل الكونكريتية والمسقفات بجهود دائرة الوحدات الإنتاجية ومتابعة مكتب أمين بغداد، لتباشر بعدها الكوادر البلدية بتنظيف الموقع”، مبينةً أن “السيطرة نُصبت سنة 2005”.

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