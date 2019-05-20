2019/05/20 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اصدر محافظ البصرة أسعد العيداني كتاباً بإعفاء مدير قسم تربية قضاء أبي الخصيب قاسم عبد الحسين من منصبه، فيما كلف عبد الودود عبد الرضا بإدارة المنصب وكالة.كما تضمن الكتاب “إعفاء مسؤول الشعبة الإدارية في قسم تربية أبي الخصيب هيثم فايق حنظل من مهام عمله، دون ذكر تفاصيل أخرى، مبينا بان هذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. إعفاء مسؤولين في البصرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. إعفاء مسؤولين في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).