الزراعة تشكل خلية ازمة لمتابعة حرق محاصيل الحنطة والشعير في المحافظات

2019/05/20 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن وزير الزراعة صالح الحسني، الاثنين، عن تشكيل خلية ازمة لمتابعة حيثيات حرق عدد من حقول الحنطة والشعير في المحافظات وقال الحسني في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه انه “تم عقد اجتماع طارئ ضم المفتش العام لمياء داود كاظم ومستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية حسين علي ومستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي ومدير عام دائرة […]

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