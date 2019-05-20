مؤسس الدولة العميقة:محاربة الفساد تعني الإطاحة بالعملية السياسية ورموزها.ساهر عريبي

2019/05/20 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع الدكتور عادل عبدالمهدي, رئيس الوزراء العراقي شعار محاكمة الفساد منذ توليه لمنصبه قبل بضعة شهور, واتخذ ومنذ ترشيحه سلسلة من الإجراءات التي تصب في طريق مكافحة الفساد, ومنها النافذة الألكترونية التي فتحها لإنتخاب أعضاء الحكومة, كما بادر الى نقل مكتبه من المنطقة الخضراء وتريّث كثيرا في اختيار العاملين معه في مكتبه, وتوّج خطواته باعلانه […]

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