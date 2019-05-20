مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD يكشف عدداً من شبهات الفساد في عمل المصرف العراقيّ للتجارة (TBI)

2019/05/20 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD اليوم الأثنين ٢٠ آيار ٢٠١٩ عن عددٍ من شبهات الفساد التي طالت عمل المصرف العراقيّ للتجارة (TBI) خلال السنوات السابقة من عمله.وكشف المركز عن أربع نقاطٍ، خالفَ المصرفُ فيها الضوابط والتعليمات المنصوص عليها؛ حيث منح قروضاً لشركاتٍ ورجال أعمالٍ من دون ضماناتٍ لها، كما قَبِل ببعض الضمانات غير […]

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