مقتل 12 مسلحا بمداهمات أمنية في القاهرة والجيزة

2019/05/20 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، عن مقتل 12 مسلحا في مداهمات أمنية، وتبادل إطلاق نيران مع عناصر الشرطة في العاصمة القاهرة ومحافظة الجيزة.وقالت الوزارة في بيان لها، إن “عمليات المتابعة رصدت اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة التي يقومون […]

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