طبول الحرب الأخيرة

2019/05/20 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأزمة الامريكية الايرانية يجري التركيز على العراق لأسباب عديدة ونتيجة لوضع شائك وعلاقات معقدة مع محيطه الخارجي ومع قواه السياسية بين ودية وندية وحب وحرب ،

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