2019/05/20 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الجاف: تحركات داعش مؤشر خطير وتتطلب تدخل سريع

20/05/2019 12:23:00 PM |

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واع/بغداد/م.ع

صرح الخبير الأمني هاوكار الجاف، الاثنين،عن خطورة الوضع بثلاث محافظات مشددا أن الأمر يستدعي التدخل العاجل.وذكر الجاف لـ(وكالة أنباء الاعلام العراقي/واع) إن تحركات تنظيم داعش خلال 72 ساعة الماضية في عدد المحافظات هي دلالة على مؤشر خطير".واشار أن تنظيم داعش تحرك بشكل مكثف في محافظات ديالى وكركوك ونينوى وقام بعدد من العمليات التي تدعو للتدخل العاجل.وأضاف الجاف إلى أن تكثيف الجهد الاستخباري الامني هو الحل مع بقايا خلايا التنظيم التي تتنقل بين تلك المحافظات وتقوم بعملياتها الارهابية.

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