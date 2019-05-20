2019/05/20 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب حنين قدو: القصف الذي استهدف الخضراء قد يكون سيناريو امريكي لايجاد تبريرات مسبقة لمهاجمة الحشد الشعبي .المصدر قناة العهد

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