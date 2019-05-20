مكتب رئيس الوزراء يكشف عن الموقف المائي في العراق

2019/05/20 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاثنين، الموقف المائي في العراق، مؤكدا ارتفاع الخزين الى 54.30 مليار م3، بحسب خلية مواجهة السيول.

وذكرت الخلية في بيان ، ان الموقف المائي في المحافظات اليوم، (20 ايار 2019)، هو كالاتي:-

محافظة نينوى:

منسوب سد الموصل 323.60 م

الايراد المائي 2128 م3/ثا

الاطلاق 1750 م3/ثا.

الخزين المائي 8.83 مليار م3

منسوب نهر دجلة في مدينة الموصل 214.57 م.

محافظة صلاح الدين:

منسوب نهر دجلة في بيجي 106.17 م.

التصريف المطلق باتجاه بحيرة الثرثار 2900 م3/ثا.

التصريف المطلق في القناة الاروائية والمسماة ايضا عند العامة بالقناة الحلوة 150 م3/ثا.

التصريف من سدة سامراء باتجاه بغداد 375 م3/ثا.

محافظة كركوك:

التصريف المطلق من سد دوكان 414 م3/ثا.

المناسيب ضمن الحدود التصميمية لنهر الزاب الاسفل واطلاق سد دبس باتجاه نهر دجلة 420 م3/ثا.

محافظة بغداد:

منسوب نهر دجلة لموقع سراي بغداد 27.85 م وبتصريف 328 م3/ثا.

محافظة ديالى:

اطلاق سد دربندخان باتجاه سد حمرين 245 م3/ثا.

منسوب سد حمرين 104.78 م

الايراد المائي 270 م3/ثا.

التصريف المطلق 430 م3/ثا.

الخزين المائي في السد 2.67 مليار م3.

محافظة واسط:

مقدم سدة الكوت 18.02 م

مؤخر سدة الكوت 12.90 م

اطلاق سدة الكوت 360 م3/ثا.

محافظة ميسان:

التصريف في نهر دجلة لموقع علي الغربي 420 م3/ثا ويتم توزيعه ضمن المحافظة بالشكل التالي:

مهرب كميت مغلق.

نهر الكحلاء 24 م3/ثا

نهر المشرح 14 م3/ثا

نهر العريض 65 م3/ثا

نهر البتيرة 165 م3/ثا

نهر المجر الكبير 82 م3/ثا

تصريف نهر دجلة موخر قلعة صالح 85 م3/ثا

تصريف هور الحويزة باتجاه نهر دجلة عبر ناظم الكسارة 71 م3/ثا

محافظة البصرة:

تصريف هور الحويزة باتجاه شط العرب 783 م3/ثا.

المناسيب المتحققة في شط العرب:

القرنة 2.28 م

المدينة 2.30 م

كتيبان 1.75 م

العشار 1.51 م

سيحان 1.66 م

محافظة ذي قار:

التصريف المطلق في نهر الغراف مقدم سدة الكوت 190 م3/ثا ويصل حدود المحافظة بحدود 140 م3/ثا.

منسوب مقدم ناظم البدعة 8.95 م

منسوب مؤخر ناظم البدعة 7.10 م

التصريف المطلق 44 م3/ثا منه 43 م3/ثا الى هور ابو زرك.

الايراد المائي مقدم سد حديثة 422 م3/ثا.

منسوب سد حديثة 138.63 م

الاطلاق 170 م3/ثا

الخزين 4.83 مليار م3

وأكدت خلية مواجهة السيول أن الخزين المائي ازداد الى 54.30 مليار م3 بينما كان لنفس التاريخ من العام الماضي 17.10 مليار م3. الفراغ الخزني في الثرثار 18.00 مليار م3. توليد الطاقة الكهربائية من السدود 1171 ميكا واط.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وجه في وقت سابق، خلية مواجهة السيول بتقديم الموقف المائي اليومي في عموم العراق واطلاع المواطنين وتطمينهم على سلامة الاجراءات المتخذة .

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