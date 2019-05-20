2019/05/20 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج النجم الويلزي غاريث بيل من أضيق أبواب ريال مدريد، بعدما غاب عن المواجهة الختامية للموسم ولم يقم بتوديع جماهير الفريق الملكي، في وقت بات رحيله عن الفريق شبه محسوم.وواجه الريال، على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، الأحد، ريال بيتيس في الجولة 38 (الأخيرة) من الدوري الإسباني.وانتهت المباراة بخسارة فريق العاصمة الإسبانية بهدفين نظيفين.وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن مدرب النادي الملكي، زين الدين زيدان، لم يمنح بيل فرصة توديع الجماهير، خلال المباراة الأخيرة للريال هذا الموسم، مشيرة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما "غادر دون وداع"، في إشارة إلى أنه سيرحل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن بيل شوهد وهو يغادر الملعب، يوم أمس، دون أن يوجه أي تحية لأنصار الريال، حيث اكتفى بتوديع طاقم ريال بيتيس ثم خرج في تجاه مقصورة اللاعبين.

ومنذ الأشهر الماضية، كان زيدان يوجه رسائل غير مباشرة لبيل، يؤكد من خلالها عدم رغبته في استمرار المهاجم الويلزي مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وكانت تقارير إنجليزية جديدة كشفت أن إدارة الريال بدأت تحركاتها الجدية "للتخلص" من النجم بيل، الذي كان الصفقة الأغلى في العالم عندما انتقل من توتنهام الإنجليزي إلى ريال مدريد في صيف 2013.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيل يغادر "سانتياغو برنابيو" للمرة الأخيرة.. من دون وداع) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيل يغادر "سانتياغو برنابيو" للمرة الأخيرة.. من دون وداع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).