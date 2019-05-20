ريال مدريد يمدد تعاقده مع “توني كروس” لعام 2023

2019/05/20 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، تمديد عقد لاعبه الألماني توني كروس، لمدة 4 سنوات مقبلة.وذكر النادي في بيان رسمي عبر موقعه على الانترنت، أنه تم تجديد عقد اللاعب توني كروس مع الفريق الملكي ليستمر بقميص الريال حتى 30 يونيه 2023.ومن المنتظر أن يتواجد توني كروس في مؤتمر صحفي بمقر النادي، ظهر اليوم،

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