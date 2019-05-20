قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

2019/05/20 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر إخبارية فلسطينية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين فلسطينيين، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.واعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من منزله في منطقة دائرة السير بمدينة الخليل، وآخر من قرية تياسير شمال شرق […]

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