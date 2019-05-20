2019/05/20 | 13:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر إخبارية فلسطينية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين فلسطينيين، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.
واعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من منزله في منطقة دائرة السير بمدينة الخليل، وآخر من قرية تياسير شمال شرق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر إخبارية فلسطينية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين فلسطينيين، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.
واعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من منزله في منطقة دائرة السير بمدينة الخليل، وآخر من قرية تياسير شمال شرق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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