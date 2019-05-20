غوغل وهواوي: تقييد استخدام نظام أندرويد في هواتف الشركة الصينية

2019/05/20 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرمت شركة غوغل الأمريكية شركة هواوي الصينية لصناعة الهواتف، من الحصول على بعض التحديثات لنظام تشغيل أندرويد.وستفقد الهواتف الذكية الجديدة، التي تنتجها الشركة الصينية، أيضا إمكانية الوصول إلى متجر تطبيقات غوغل، والبريد الالكتروني “جي ميل”.وقالت غوغل إنها “ملتزمة بقرارات الإدارة الأمريكية وتبحث الآثار المترتبة على قرارها”، بينما لم تعلق هواوي على تلك الخطوة.[…]

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