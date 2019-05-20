انتهاء امتحانات السادس الابتدائي واعلان النتائج قريبا

2019/05/20 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة التربية، الثانين، انتهاء الامتحانات النهائية لطلبة السادس الابتدائي.وذكرت الوزارة في بيان ” اليوم انتهت الأمتحانات النهائية لطلبة الصف السادس الأبتدائي للدور الأول ٢٠١٩/٢٠١٨ ومن دون اي مشاكل او خروقات امتحانية تذكر وان الوزارة استطاعت بكل جدارة المحافظة على سرية الاسئلة وبذلت جهوداً استثنائية وواصلت الليل بالنهار من اجل انجاح […]

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