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الأثنين 20 مايو 2019 | 12:51 مساءً | عدد القراءات : 18

وزير الزراعة يشكل خلية ازمة بشأن احداث حرائق المحاصيل في المحافظات

بغداد/...اعلن وزير الزراعة صالح الحسني، الاثنين، عن تشكيل خلية ازمة لمتابعة حيثيات حرق عدد من حقول الحنطة والشعير في المحافظات.

وذكر بيان للوزارة، انه "وزير الزراعة صالح الحسني اعلن عن تشكيل خلية ازمة لمتابعة حيثيات حرق عدد من حقول الحنطة والشعير في المحافظات خلال اجتماع طارئ ضم المفتش العام لمياء داود كاظم ومستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية حسين علي ومستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة سوزان محمد جواد".

واضاف البيان انه "تم خلال الاجتماع تشكيل خلية الازمة برئاسة وزير الزراعة والكادر المتقدم في الوزارة فضلا عن مدراء الزراعة في المحافظات وتهدف الى حماية حقول الفلاحين من الحوادث المفتعلة وغيرها التي تؤدي الى استهداف الاقتصاد الوطني".

واكد الحسني خلال الاجتماع بحسب البيان ان "حوادث الحرائق تؤدي الى الاضرار بالاقتصاد الوطني سيما بعد ان حقق انتاج المحاصيل الاستراتيجية نسبا متقدمة في مختلف المحافظات"، مبينا انه "ستتم مخاطبة الجهات الامنية لحماية حقول الفلاحين والقيام بدوريات مستمرة في مختلف المحافظات بعد استحصال الموافقات الاصولية بذلك".انتهى1

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