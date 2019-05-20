استشهاد وإصابة 7 أشخاص بإنفجار 3 عبوات ناسفة في تلعفر

2019/05/20 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاثنين، باستشهاد وإصابة 7 أشخاص بإنفجار 3 عبوات ناسفة في تلعفر بمحافظة نينوى.

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