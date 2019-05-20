خبير أمني يؤشر خطورة الوضع بـ3 محافظات.. ويؤكد: الأمر يستدعي التدخل العاجل

2019/05/20 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشر الخبير الأمني، هاوكار الجاف، الاثنين، خطورة الوضع بثلاث محافظات، مشددا أن الأمر يستدعي التدخل العاجل.

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