2019/05/20 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

روسيا تحبط هجوماً صاروخياً على قاعدتها الرئيسية في سوريا

اكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن عناصر "جبهة النصرة"

الارهابية حاولوا الهجوم على قاعدة حميميم الروسية الجوية في محافظة

اللاذقية السورية.

وأوضحت وزارة الدفاع أن ارهابيي "النصرة"، أطلقوا 6 صواريخ على

القاعدة الجوية، مشيرة إلى أن الصواريخ دمرت كلها.وتتخذ القوات الروسية من حميميم قاعدة عسكرية رئيسية لها في سوريا،

ومقرا لانطلاق عملياتها على الأراضي السورية وفي أجوائها.

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