ترامب: لا نسعى إلى حرب مع إيران

2019/05/20 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان بلاده لا تسعى إلى حرب مع

إيران مضيفا"لا نريدها أن تمتلك أسلحة نووية.

ترامب وفي لقاء متلفز مع قناة فوكس نيوز قال انه " سنستمر في الضغط

اقتصاديا على إيران.

واضاف اذا كان هناك شيء نفعله لايران فقط نغزوها اقتصاديا وانهى

حديثه على غير العادة دون تهديد او وعيد.

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