2019/05/20 | 13:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: لا نسعى إلى حرب مع إيران) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان بلاده لا تسعى إلى حرب مع
إيران مضيفا"لا نريدها أن تمتلك أسلحة نووية.
ترامب وفي لقاء متلفز مع قناة فوكس نيوز قال انه " سنستمر في الضغط
اقتصاديا على إيران.
واضاف اذا كان هناك شيء نفعله لايران فقط نغزوها اقتصاديا وانهى
حديثه على غير العادة دون تهديد او وعيد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: لا نسعى إلى حرب مع إيران) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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