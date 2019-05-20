صحو الى غائم جزئياً طقس الأيام الأربعة المقبلة

2019/05/20 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ان يكون طقس الأيام الاربعة المقبلة صحواً الى غائم جزئي في عموم مناطق البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان

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