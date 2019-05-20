مقتل وإصابة 15 شخصا بقصف سعودي شمال اليمن

2019/05/20 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل أربعة اشخاص وأصيب 11 آخرون، اليوم الاثنين، إثر غارة لطيران التحالف السعودي الأمريكي في محافظة حجة شمال اليمن.وذكر موقع “المسيرة نت” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن “طيران العدوان استهدف سيارة متسوقين في مديرية مستبا بالمحافظة ما أدى إلى سقوط 4 قتلى و11 جريحا”.وأضاف الموقع، أن “السيارة كانت متجهة إلى أحد […]

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