ماذا بحث زعماء الكتل في منزل رئيس الجمهورية امس؟

2019/05/20 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي, الاثنين, عن اهم المحاور الرئيسية التي ناقشها قادة وزعماء الكتل السياسية ليلة امس الاحد في منزل رئيس الجمهورية برهم صالح.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اغلب قادة الكتل السياسية لبوا امس الاحد دعوة رئيس الجمهورية برهم صالح حيث تم عقد اجتماع مهم بمنزل الاخير تناول عددة […]

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