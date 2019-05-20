2019/05/20 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

حددت وزارة التربية، موعد اعلان نتائج الامتحانات النهائية للسادس الابتدائي.

وذكر بيان لمكتب وزير التربية وكالة قصي السهيل تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الأمتحانات النهائية لطلبة الصف السادس الأبتدائي للدور الأول من العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ انتهت دون اي مشاكل او خروقات امتحانية تذكر”.





وأضاف، ان “الوزارة استطاعت بكل جدارة المحافظة على سرية الاسئلة وبذلت جهوداً استثنائية وواصلت الليل بالنهار من اجل انجاح الامتحانات بكافة جوانبها”، لافتا الى ان “الكوادر العاملة فيها راعت ظروف الطلبة والوضع الإستثنائي الذي يمر به العراق”.

وتابع البيان، ان “وزارة التربية ستبقي عملية التصحيح مركزية من اجل الحفاظ على مجهود الطلبة وعدم غبن المتميزين منهم ومنحهم استحقاقهم”.

وأشار الى انه “سيتم الأعلان عن النتائج خلال نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل وحسب مديريات التربية في بغداد والمحافظات”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

21

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد موعد اعلان نتائج السادس الابتدائي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد موعد اعلان نتائج السادس الابتدائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).