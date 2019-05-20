العراق يشارك باعمال الدورة ٢٨ للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في الامم المتحدة

2019/05/20 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك العراق باعمال الدورة ٢٨ للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في مبنى الأمم المتحدة.وذكر بيان لوزارة الداخلية :” ان وفد وزارة الداخلية العراقية ترأسه الفريق احمد ابو رغيف، يرافقه مدير دائرة العلاقات والاعلام اللواء سعد معن”.

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