2019/05/20 | 13:58

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تقرير للجنة الطاقة: ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية ستنخفض الى 12 ساعة خلال الصيف

بغداد/...أفادت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، إن معدلات تجهيز التيار الكهربائي في فصل الصيف الحالي ستنخفض إلى أقل من 12 ساعة يومياً، محذرة من انهيار المنظومة الوطنية بسبب مشاكل في خطوط النقل والتوزيع.

وكشف تقرير برلماني، إن "وزارة الكهرباء تدفع إلى المحطات الاستثمارية والخطوط الناقلة للطاقة ومن ضمنها الخط الإيراني نحو 250 مليون دولار شهريا"، متهماً "الوزارة بالتواطؤ مع هذه الشركات على حساب المحطات الحكومية".

وحذر تقرير لجنة النفط والطاقة البرلمانية من "إمكانية تدهور تجهيز منظومة الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف إلى 12 ساعة تجهيز يومياً في عموم المحافظات العراقية"، عازياً سبب ذلك إلى "تواطؤ الوزارة مع شركات الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية".

وتابع التقرير، أن "أعضاء في لجنة النفط والطاقة البرلمانية أشرفوا على مراقبة أداء وزارة الكهرباء خلال الشهرين الماضيين وأخذوا عينات من لوحة السيطرة الوطنية لمعرفة مقدار الإنتاج الفعلي والمستورد والاستثماري، وتبيّن لهم أن هناك هدراً في إنتاج الطاقة".

ولفت إلى، أن "وزارة الكهرباء تعاقدت مع ست جهات استثمارية (محطات ــ خطوط ناقلة) لتزويدها بالطاقة الكهربائية.



وأثبت التقرير وجود تلكؤ في عمل هذه الشركات والخطوط"، داعياً إلى "إعادة صيغتها (التعاقدات) في ما يحقق مصلحة للعراق".

وبين التقرير، أن "المحطة الأولى هي محطة بسماية الاستثمارية التي تبلغ سعتها التصميمية (3000) ميغاواط، لكن إنتاجها الفعلي 2400 ميغاواط وبمبلغ شهري يتجاوز (50) مليون دولار"، مضيفاً أن المحطة الثانية هي محطة الرميلة الاستثمارية، التي تقدر سعتها التصميمية بنحو (1000) ميكا واط دخلت منها نحو 600 ميكا واط الى الخدمة بمبلغ إيجار شهري بلغ 14 مليون دولار".

وأوضح التقرير، أن "خطوط خورمالة الشمالي تزود الوزارة بطاقة 500 ميكا واط وبأسلوب المقايضة بأحد أنواع الوقود وبكلفة تتجاوز الـ 25 مليون دولار شهرياً"، مضيفاً "خطوط كردستان ــ كركوك تتراوح بين (100 ــ 250) ميكا واط وبواقع 3.5 سنت للكيلو واط الواحد." ويبيّن التقرير أن "خطوط إيران تشمل (الكرخة، وسربيل زهاب، ميرساد، كرمنشاه) وهي تتراوح بين (100 ــ 1450) ميكا واط وبواقع 80 دولاراً ميكا واط / ساعة، اعتماداً على كمية السحب من الطاقة"، لافتاً إلى أن "المبالغ الواجبة الدفع لإيران عن هذه الطاقة تتراوح بين(96 إلى 160) مليون دولار شهرياً."

ولفت التقرير، إلى أن "هناك تدميراً متعمداً في محطات الديوانية وشط العرب والنجيبية والرميلة والخيرات الحكومية بسبب تنزيل الأحمال إلى مستويات متدنية جداً خلافاً لتوصية الشركة المصنّعة التي تمنع نزول الأحمال إلى أقل من نصف الطاقة لأنها تضرر توربينات هذه الوحدات."

وتابع التقرير أن "محطة الديوانية ذات سعة 4*125 تنتج بجميع وحداتها (72) ميكا واط فقط، وهي أقل من الحد الأدنى، أما محطة شط العرب ذات السعة 10* 125 ميكا واط التي يصل مجموع طاقتها الإنتاجية إلى 1250 ميكا واط تم النزول بالحمل فيها إلى (321) ميكا واط." ويبيّن التقرير أنه "لغاية 27/3 بلغ الإنتاج الكلي للحمل المطلوب بالشبكة الوطنية 9956 ميكا واط وبذلك يكون إنتاج محطات الكهرباء التابعة للوزارة 5615 في حين المحطات والخطوط الاستثمارية تصل الى 4341."

واستطرد، أن "محطة الرميلة الاستثمارية في حالة حمل تام ومحطة الرميلة الغازية (الحكومية) ذات سعة 1450 والتي كلفت الدولة ملايين الدولارات حملها لا يتجاوز (2) ميكا واط، لفسح المجال لمحطة الرميلة الاستثمارية التي تكلف الدولة ملايين الدولارات شهرياً."

وأشر التقرير "تخفيض أحمال محطة القيارة ذات الست وحدات وبطاقة انتاجية كلية 750 ميكا واط إلى 200 ميكا واط"، موضحاً أن "هذه المحطة تم تأهيلها بمبلغ 63 مليون دولار من قبل شركة G.E الأمريكية ".

وأضاف، أن "محطة بسماية الاستمارية تعود للمستثمر (أ, ل) حملها بحدود 2143 ميغا واط تكلف الدولة 50 مليون دولار شهرياً تدفع هذه الأموال في كل الأحوال، أي في حالة سحب الطاقة من المحطة أو عدم سحبها"، متسائلاً "هل يعقل أن يكون الفساد وهدر أموال الدولة بهذا الشكل الغريب والعجيب؟"

وأكد على أن "هذه الملاحظات تؤكد مدى الإهمال والتقصير وهدر المال العام وصرف ملايين الدولارات للمستثمرين والقطاع الخاص لأهداف شخصية ونفعية وكذلك لتدمير محطاتنا (الحكومية) التي كلفت الدولة ملايين الدولارات".انتهى 1

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