الدعوة لاجراءات طارئة: الحرب الامريكية الايرانية ستدمر الموانئ العراقية

2019/05/20 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت لجنة الخدمات النيابية العراقية من تضرر موانئ البلاد نتيجة أي اقتتال قد يحدث بين امريكا وايران في المياه الاقليمية.وقال عضو لجنة الخدمات النيابية كاظم فنجان في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب بحضور اعضاء اللجنة، ان "هذه الايام تتعالى طبول الحرب في الخليج وترتفع وتيرتها في السواحل، فقد احتشدت الاساطيل، وانتشرت السفن الحربية حتى وصل مضيف باب المندب وهرمز، مبينا ان الحرب ان وقعت لن تخلف وراءها سوى الرماد وتهدد امن الموانئ وفي مقدمتها الموانئ العراقية".ودعا "وزارة التجارة والتخطيط بضرورة الاسراع عن البدائل المتاحة ونناشد هيئة المنافذ الحدودية باتخاذ الاجراءات الاحتياطية لضمان تدفق البضائع المستوردة والمصدرة، مشددا على ضرورة "ابداء التسهيلات واختزال الاجراءات الروتينية في التعامل الاقتصادي الخارجي".وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توترا حادا مستمرا منذ تولي ترامب زمام السلطة في بلاده، في يناير 2017، حيث اتهم سيد البيت الأبيض مرارا الجمهورية الإسلامية بأنها أكبر داعم للإرهاب وأبرز قوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

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