2019/05/20 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس نفت مديرية ادارة التطوع في وزارة الداخلية، الاثنين، توفر وظائف وتعيينات في الوزارة.وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “انتشر في الاونة الاخيرة خبر كاذب يشير الى وجود اعلانات تطوع وهمي لاصحة لها”.واضافت انه “في حال توفر وظائف وتعيينات على وزارة الداخلية سيتم نشرها على موقعنا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تنفي توفر تعيينات ووظائف في الوزارة وكالة خطوة برس.

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