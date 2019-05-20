استشهاد مزارعين وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار غرب الموصل

2019/05/20 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الموصل

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بان مزارعين اثنين استشهدا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة غرب مدينة الموصل.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"،

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