السلطات القضائية تأمر بتوقيف 249 موظفا بالخارجية التركية

2019/05/20 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام تركية اليوم الاثنين، إن السلطات القضائية أمرت بتوقيف نحو 250 من موظفي وزارة الخارجية في البلاد للاشتباه بصلتهم بتنظيم فتح الله غولن

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