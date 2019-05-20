أميركا تخطط لنصب منظومة “ثاد” في عين الاسد

2019/05/20 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الخبير الأمني صفاء الاعسم، الاثنين، عن نية الولايات المتحدة الأميركية نصب صواريخ ثاد في قاعدة عين الاسد غربي الأنبار بهدف حماية أمن الكيان الاسرائلي، مشيرا الى ان تلك الخطوة ستجعل العراق ساحة أزمة ووقود لاي حرب.وقال الاعسم في تصريح لـ/المعلومة/ إن “الكشف عن تفاصيل قاعدة عين الأسد غير ممكن لاي طرف عراقي […]

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