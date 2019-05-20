القبض على مسؤول “السبايا” في نينوى

2019/05/20 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ القت القوات الامنية على داعشي كان يعرف بمسؤول السبايا في نينوى.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان ان “شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية تتمكن من القاء القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية كان يشغل منصب ما يسمى مسؤول “السبايا” خلال سيطرة العصابات الإجرامية على مدينة الموصل”.واضاف البيان ان “الارهابي عمل […]

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