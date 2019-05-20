البنك المركزي يطلق برنامج التمويل الإسلامي المجمّع

2019/05/20 | 14:12

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أطلق البنك المركزي العراقي، الاثنين، برنامج التمويل الإسلامي المجمَّع (SIFP) الذي يهدف إلى خلق شراكة منتظمة في عملية التمويل والاستثمار بين المصارف التقليدية والإسلامية من جهة والقطاعين العام والخاص من جهة أخرى، على أن يجري هذا الاستثمار تحت مظلة معيار (24) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).

وقال المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "البرنامج يدفع المصارف التقليدية والإسلامية إلى الاشتراك في تمويل مشاريع ذات أهمية وطنية وفق العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كعقود المشاركة المنتهية بالتمليك وعقود الاستصناع والاستصناع الموازي وعقود الاجارة المنتهية بالتمليك".

وأضاف "في إطار تفعيل هذا البرنامج، شكل البنك لجنة برئاسة معالي محافظ البنك المركزي العراقي السيد علي محسن إسماعيل وعضوية الهيئة الوطنية للاستثمار بصفتها الشريك الاستراتيجي في برنامج (SIFP) والمصارف الحكومية ورابطة المصارف الخاصة والوزارات والجهات المعنية".

وأشار البيان الى أن اللجنة "أوصت بتنفيذ ثلاث مشاريع كبداية لتطبيق البرنامج والمشاريع هي (مشروع تأهيل وبناء وتطوير معامل الأسمدة الكيمياوية في كل من بيجي وقضاء ابي الخصيب، ومشروع تأهيل وتطوير معامل الزجاج في الرمادي، ومشروع إعادة تأهيل وتشغيل معمل الاسمنت الأبيض في قضاء الفلوجة)".

وأكد "هذا البرنامج يأتي كخطوة مكملة للنجاح الذي حققه البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي خلال اقتصاد الحرب وانتقاله بالاقتصاد العراقي إلى مدارج اقتصاد السلام، ما جعل عملية استهداف النمو خطوة ملحة جداً".

يُذكر أن برنامج التمويل الإسلامي المجمّع يعد أسرع الوسائل وأكثرها تطوراً في معالجة إشكالية التنمية الاقتصادية حيث يعمل القطاع المالي مع القطاع الحقيقي بشكل مباشر دون الحاجة الى وجود الوسيط.

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