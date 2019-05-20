2019/05/20 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / عملية تفتيش واسعة لتعقب خلايا داعش النائمة غرب الموصل

20/05/2019 14:06:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

باشرت قيادة عمليات نينوى،اليوم الاثنين، بعملية تفتيش واسعة للمناطق الواقعة جنوب غرب مدينة الموصل للبحث عن الخلايا النائمة ومخلفات إرهابي داعش.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "تم تنفيذ الواجب على ثلاث محاور، محور حمام العليل وعين شلهوب ومحور قرية الجرن وقرية عين ناصر وقرية قبر بن نايف والمحور الثالث قرية الحويش وعين الجحش".

وأكد نائب قائد عمليات نينوى "الى الأهالي في تلك القرى على ضرورة التعاون المشترك مع القوات الأمنية المتواجدة وذلك لمنع حدوث إي خرق قد يحدث أو محاولة من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار تلك المناطق".

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