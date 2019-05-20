2019/05/20 | 14:13

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بغداد اليوم-نينوى

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الإثنين، 20 أيار، 2019، القاء القبض على ما يسمى بمسؤول "السبايا" لدى داعش بعملية امنية بايسر مدينة الموصل.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية تمكنت من القاء القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية كان يشغل منصب ما يسمى مسؤول "السبايا" خلال سيطرة العصابات الإجرامية على مدينة الموصل، كما عمل بعدها في اعلام داعش والنشر في وكالة "أعماق" التي يستخدمها داعش في بث ونشر جرائمه بحق المواطنين الأبرياء".

وفيما لفتت الى أنه "من عائلة داعشية معروفة"، اشارت الى أن "القبض عليه تم في منطقة حي السماح في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

بغداد اليوم-نينوى

افاد مصدر أمني، الإثنين، 20 أيار، 2019، بمقتل واصابة 7 اشخاص بانفجار 3 عبوات من مخلفات داعش غرب الموصل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "4 أشخاص قتلوا، وأصيب 3 آخرين من تلعفر، بعد تفجير ثلاث عبوات من مخلفات داعش أثناء حصا

بغداد اليوم – ديالى

كشف مصدر محلي في محافظة ديالى، الاثنين (20 أيار 2019)، عن انطلاق عملية بحث عن شخصين خطفا شمال المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوات امنية مشتركة باشرت بعملية بحث عن سائق حادة وفلاح اخ

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاثنين، بان مسوؤلا محليا نجا من محاولة اغتيال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "عضو مجلس ناحية كنعان جمال الناصر الشمري تعرض الى محاولة اغتيال بتفجير عب

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