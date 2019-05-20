القبض على عنصر امني لداعش في الفلوجة

2019/05/20 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ القت القوات الامنية، الاثنين، على عنصر امني بعصابات داعش الارهابية.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان ان ” مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤١ وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة النساف بقضاء الفلوجة – الانبار كان يعمل […]

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