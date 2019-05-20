دوبرداني: هناك اتفاق أولي لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات

2019/05/20 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان النائب شيروان دوبرداني، عن وجود اتفاق أولي لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات.

واوضح دوبرداني في تصريح، ان هناك اتفاقا بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى شهر نيسان من العام المقبل، مبينا ان ممثل الحكومة في البرلمان، طالب بمنح المزيد من الوقت، للقراءة الثانية لمشروع قانون مجالس المحافظات.

وأضاف دوبرداني، ان الحكومة تعتقد بضرورة ان تكون المدة الفاصلة بين الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات سنتين، لإعطاء الوقت الكافي للمفوضية، لإتمام التحضيرات الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة ومتكاملة.

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