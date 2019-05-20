انطلاق عملية امنية واسعة للبحث عن خلايا داعش النائمة غربي الموصل

2019/05/20 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للوزارة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تم تنفيذ الواجب على ثلاثة محاور، محور حمام العليل وعين شلهوب ومحور قرية الجرن وقرية عين ناصر وقرية قبر بن نايف والمحور الثالث قرية الحويش وعين الجحش".

وأكد نائب قائد عمليات نينوى الى الأهالي، في تلك القرى على ضرورة التعاون المشترك مع القوات الأمنية المتواجدة وذلك لمنع حدوث إي خرق قد يحدث أو محاولة من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار تلك المناطق".انتهى..م.ر

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