ضبط 200 كغم من العسل الطبيعي لوجود نقص في الاوراق الرسمية

2019/05/20 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الجمركية في مركز جمرك زرباطية الحدودي، اليوم الاثنين، حجز اكثر (200) كغم من العسل الطبيعي كانت ضمن ارسالية لمواد مختلفة كونها مخالفة لضوابط الاستيراد المتبعة لوجود نقص في الأوراق الرسمية.

وذكرت الهيئة في بيان، ان" مركز جمرك زرباطية قام بتشكيل لجنة مشتركة مع الجهات الامنية الساندة له وبناءا على معلومات مسبقة من ممثل مكتب جهاز المخابرات الوطني حيث تم الكشف على العجلتين المحملة عليها الارسالية و وجدت كميات من مادة العسل الطبيعي بوزن اكثر من (200)كغم بدون أوراق رسمية ".واضاف بيان الهيئة، انه" تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة "، مؤكدة على ان" المنفذ قام ايضا بأعاده اصدار ارسالية محملة بأغلفة فارغة من الكارتون لم يذكر عليها وسم ( صنع في العراق ) وهو ما يخالف التعليمات والضوابط النافذة لكونها تستخدم في عمليات الغش التجاري".انتهى..م.ر

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