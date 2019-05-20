2019/05/20 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OalJHrkV5I4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر مخلد المالكي في #كَلايد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشاعر مخلد المالكي في #كَلايد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).