العمليات المشتركة تعقب على صاروخ السفارة الامريكية

2019/05/20 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ علقت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الاثنين، على الصاروخ الذي سقط قرب السفارة الأميركية في العاصمة بغداد، وإقدام شركة نفط عملاقة على سحب موظفيها من العراق، في خضم التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات، يحيى رسول، في تصريح صحفي، بأن الوضع الأمني في بغداد “مستقر ولا يدعو إلى القلق”.وأضاف […]

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