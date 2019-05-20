مقتل 3 عناصر من “داعش” في جزيرة صلاح الدين

2019/05/20 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في صلاح الدين, الاثنين, مقتل 3 عناصر من داعش خلال عملية التفتيش الجارية في جزيرة صلاح الدين.وقال قائد العمليات صفاء الساعدي في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “قوات الحشد الشعبي انطلقت صباح اليوم من خمسة محاور بمشاركة القوات الأمنية لملاحقة فلول داعش في جزيرة صلاح الدين […]

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