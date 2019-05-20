2019/05/20 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشفت النائب في البرلمان، نوري الكريطي، الاثنين، عن ضغوطات تمنع تنفيذ قرار إقالة مدير صحة بابل من منصبه.وأشارت الكريطي، في بيان تلقته “خطوة برس” إلى “وجود ضغوطات من بعض اعضاء مجلس محافظة بابل لمنع تنفيذ إقالة مدير صحة بابل نورس الكبسي”.وأضافت، أن “إقالة مدير صحة محافظة بابل من صلاحية مجلس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب تكشف عن ضغوطات تمنع تنفيذ قرار إقالة مدير صحة بابل وكالة خطوة برس.

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