عمليات الحشد تعلن مقتل 3 عناصر من داعش في جزيرة صلاح الدين

2019/05/20 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في صلاح الدين, الاثنين, مقتل 3 عناصر من داعش خلال عملية التفتيش الجارية في جزيرة صلاح الدين.وقال قائد العمليات صفاء الساعدي في تصريح لموقعنا ان "قوات الحشد الشعبي انطلقت صباح اليوم من خمسة محاور بمشاركة القوات الأمنية لملاحقة فلول داعش في جزيرة صلاح الدين ما اسفر عن مقتل 3 ...

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