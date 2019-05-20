تعرف على مهام اللواء 20 بالحشد الشعبي

2019/05/20 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمسك اللواء 20 بالحشد الشعبي مسافة 100كم من خانقين حتى مندلي في محافظة ديالى.وقال مسؤول عمليات اللواء حمزة رحيم ان "اللواء 20 ينتشر بمساحة تقدر 100كم من مدينة خانقين وحتى مندلي حيث توجد تضاريس وعرة في هذا المنطقة".وأضاف رحيم ان "اللواء يؤمن هذه المناطق بالاعتماد على الجهد الاستخباري وتسيير الدوريات ليلا ونهارا".

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